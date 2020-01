Le phénomène de la k-pop se poursuivra en 2020

ⓒ YONHAP News

La nouvelle année a commencé en grande pompe aux Etats-Unis, sur la musique des Bangtan Boys. Pour rappel, BTS s’est produit sur la scène du compte à rebours, le 31 décembre, sur Times Square à New York, afin de lancer 2020 avec style.





Et son agence, Big Hit Entertainment, se prépare à ouvrir son nouveau siège, dans le quartier de Yongsan, autour du mois de mai. Au-delà d’un simple changement d’adresse, ce déménagement illustre sa forte détermination à ouvrir une nouvelle ère pour la k-pop !





Quant à Twice, le groupe jouit d’une popularité grandissante au Japon, même si les relations entre Séoul et Tokyo sont au plus bas. Selon le classement annuel d’Oricon, publié le 23 décembre, le girls band du label JYP Entertainment se place au 4e rang, soit la position la plus élevée pour un artiste de k-pop.





Twice n’est pas le seul à résister à la tension entre les deux voisins. En effet, Blackpink s’est produit le 4 décembre devant 55 000 spectateurs japonais, remplissant le stade Tokyo Dome. Le groupe féminin de YG Entertainment, qui est en pleine tournée nippone, enchaînera ses spectacles à Osaka puis à Fukuoka.