Le groupe Kang Eun-il Haegeum Plus donnera un concert les 22 et 23 février au Centre d’arts Arko à Séoul. Formé en 1999, ce dernier présente une musique qui associe des instruments traditionnels coréens et occidentaux.





Intitulée « Un vieil avenir : l’histoire de la mère de la mère de ma mère », cette représentation a pour thème les mères coréennes, qui ont vécu une vie pleine de contraintes et de pénibilité lors de ce dernier siècle, et les femmes en Corée du Sud. Kang Eun-il, joueuse de haegeum, un instrument traditionnel coréen qui ressemble à une vièle à deux cordes, exprimera les messages que les mères coréennes souhaitent transmettre à toutes les filles, à travers les mouvements de son archet.





Aux côtés du groupe monteront sur scène le pianiste de jazz Kim Yun-gon, le compositeur et pianiste catalan Moisès Bertran, le percussionniste Park Gwang-hyeon et le joueur de piri, un petit hautbois cylindrique, Choi So-ri.





Date : les 22 et 23 février 2020

Lieu : Centre d’arts ARKO à Séoul

Site : http://theater.arko.or.kr