L’épidémie de Covid-19 frappe de plein fouet l’l'économie nord-coréenne

De nombreux experts jugent que le prolongement de l’épidémie de Covid-19 entraîne l'économie nord-coréenne vers une crise profonde. Alors que le royaume ermite a fermé ses frontières pour une période de deux mois, afin d’empêcher le virus de se propager sur son territoire, ses échanges commerciaux avec la Chine et la Russie ont fortement diminué, portant un coup dur à une économie locale déjà exsangue.





« Le commerce avec la Chine et les marchés privés appelés « jangmadang » constituent deux piliers de l'économie nord-coréenne. Or, le pays a suspendu depuis deux mois ses échanges avec Pékin. On peut imaginer les conséquences sur sa capacité à engranger des devises, une source de revenus cruciale pour le régime. La situation alimentaire, en particulier, est assez préoccupante. La Corée du Nord importe de son allié chinois une quantité considérable de nourriture, de matières premières et autres biens de consommation. La rupture de l'approvisionnement des produits de première nécessité met à mal l'ensemble de son économie. Les graves difficultés auxquelles le Nord est confronté apparaissent comme un enjeu mondial », explique Kim Hong-guk, commentateur politique. Il nous livre son analyse.