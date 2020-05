« DYE », nouveau mini-album de GOT7

GOT7 est un groupe masculin qui a débuté en janvier 2014 sous le label JYP Entertainment, dirigé par Park Jin-young. Dès ses débuts, il a attiré une forte attention des médias car il s’agissait d’un boys band né six ans après le lancement de 2AM et 2PM.

Le groupe est multinational. Le leader JB et les vocalistes Young-jae, Jin-young et Yu-gyeom sont sud-Coréens. Mark est originaire des Etats-Unis, Jackson de Hong Kong et Bambam de Thaïlande. Rappelons que JB, de son vrai nom Lim Jae-bum, et Jin-young, initialement appelé Junior, formaient en mai 2012 un duo appelé JJ Project.

Neuf mois après ses débuts dans le pays du Matin clair, le boys band a sorti son premier single japonais « Around the World » et rencontré un énorme succès dans l’archipel.

En janvier 2020, ses fans surnommé Agasae ont décidé de leur offrir une galaxie, NGC 278, pour le sixième anniversaire du groupe et ont surnommé cette galaxie GOT7 en son honneur.

Le septuor est de retour avec son nouvel EP « DYE » composé de six morceaux. Ce disque a été écoulé à plus de 339 000 exemplaires en avril. Il a occupé la 4e place dans le Billboard World Album Chart publié le 2 mai et son titre phare « Not By The Moon » la 5e place dans le classement des chansons internationales.