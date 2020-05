COVID-19 : un chien robot patrouille dans un parc à Singapour

ⓒ Getty Images Bank

Un chien robot incite les promeneurs à respecter la distanciation sociale dans le parc de Bishan-Ang Mo Kio à Singapour.





Selon le journal The Straits Times, ce robot quadrupède, nommé Spot, surveille si les passants gardent une distance suffisante à l’aide de sa caméra embarquée et préconise de suivre les consignes sanitaires via un message vocal.





Développé par la firme américaine Boston Dynamics, le robot peut être manœuvré à distance. L’Agence de la nation intelligente et du gouvernement numérique (SNDGO) prévoit d’élargir son usage dans la prévention de l’épidémie après deux semaines d’essai.