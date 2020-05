Comédie musicale : « CAT » pour enfants

La comédie musicale familiale « CAT » sera jouée du 18 juin au 19 juillet au Eoullim Hall du Musée national des Sciences de Gwacheon, dans la province de Gyeonggi.





Ce spectacle est une adaptation pour les enfants de la célèbre comédie musicale « Cats ». Il a été présenté pour la première fois en 2003 en Corée du Sud et, depuis, il continue de faire salle comble dans de nombreuses villes à travers le pays.





Cette pièce raconte l'histoire de six chats qui se réunissent sur un terrain vague, une nuit de pleine lune, et qui se confient sur leurs doutes et leurs inquiétudes et cherchent, ensemble, à réaliser leurs vœux les plus chers.





Date : du 18 juin au 19 juillet 2020

Lieu : Eoullim Hall du Musée national des Sciences de Gwacheon