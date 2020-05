La Corée du Nord cherche à renforcer ses liens d’amitié avec la Russie

ⓒ YONHAP News

Tandis que ses relations avec les Etats-Unis peinent à sortir de l’impasse, la Corée du Nord tente de se rapprocher de la Russie, et ce alors qu’elle a déjà entrepris une démarche similaire avec la Chine. Le 9 mai, le Rodong Sinmun, l’organe de presse du Parti des travailleurs, a rapporté que Kim Jong-un avait transmis un message de félicitations à Vladimir Poutine à l'occasion du 75e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique dans la Seconde guerre mondiale. C'est la première fois en cinq ans que le dirigeant nord-coréen envoie un tel message au président russe.





« Dans son message à Poutine, Kim Jong-un rappelle que l’amitié qui unit leurs pays a été établie dans le cadre de la guerre sacrée contre des ennemis communs, soulignant ainsi l’importance des relations militaires bilatérales. Le jeune leader souhaite au président russe et à son peuple une victoire franche dans la lutte pour construire une Russie forte et empêcher la propagation du Covid-19. Il est évident que Kim cherche à se rapprocher de ses voisins, dont la Chine et la Russie », explique Lee Jong-hoon, commentateur politique.





La Corée du Nord a besoin de la Russie comme levier pour étendre son pouvoir de négociation avec les Etats-Unis et trouver des moyens d'alléger les sanctions à son encontre.