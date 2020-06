La littérature française revisitée théâtralement

Une série de pièces théâtrales basées sur des chefs-d’œuvre de la littérature française sont présentées au Théâtre Sanullim, situé dans le quartier de Hongdae à Séoul. Dans le cadre de cette série ayant pour thème « les classiques de la littérature française et l'imagination artistique », six pièces originales créées par différentes troupes de théâtre sont représentées entre juin et août.





La première pièce, intitulée « Des bons à rien », est une reconstitution de plusieurs nouvelles de Guy de Maupassant dont « Clair de lune », « Au printemps » ou « Deux amis ». Elle a été présentée du 10 au 21 juin.





La deuxième, qui sera présentée du 24 juin au 5 juillet, s'appelle « Troupeau de cochons ». Elle est basée sur « Le chêne parlant » de George Sand. La troisième pièce « Maupassant dans le fantastique » sera jouée du 8 au 19 juillet.





« Le Complexe de Cyrano », créé d'après Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, sera à l'affiche du 22 juillet au 2 août. « L'enfant espion » d'Alphonse Daudet, revisité sous forme de pièce de théâtre, sera présenté du 5 au 16 août.





Et la série sera clôturée par « Baudelaire » qui retrace la vie et les œuvres de ce poète dit « maudit » et qui sera jouée du 19 au 30 août.





Depuis 2013, le Théâtre Sanullim présente des pièces originales inspirées des chefs d'œuvre littéraires du monde, dont les œuvres de la littérature grecque classique, de la littérature russe et celles de Shakespeare.





Date : du 10 juin au 30 août 2020

Lieu : Théâtre Sanullim à Séoul