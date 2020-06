Bernadette Muchada : Française, habite à Monein

Il y a quelques années, nous avons déjà donné la parole à Bernadette Muchada, fidèle auditrice de longue date.

Contrairement à beaucoup de nos amis du monde, ce n’est pas par les ondes courtes qu’elle nous a connus. En effet, à l’ère de l’Internet, notre station est ainsi parvenue aux oreilles de notre invitée du mois.

C’est grâce à sa fille, passionnée par la Corée du Sud et sa culture, que Bernadette a, elle aussi, été emportée par la vague coréenne, sans plus jamais en sortir, à tel point qu’elle a effectué trois visites au pays du Matin clair… Mais on ne vous en dit pas plus, retrouvez notre entretien téléphonique en écoutant notre émission.