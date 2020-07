Une ville chinoise permet de vérifier les historiques de violence familiale du futur mari.

ⓒ Getty Images Bank

La ville de Yiwu dans la province du Zhejiang en Chine va introduire un système permettant de vérifier, à partir du juillet prochain, si les futurs conjoints ont un historique de violence familiale.





Selon la chaîne BBC, pour consulter les antécédents, il suffit de déposer sa pièce d’identité et de fournir les données personnelles de la personne à laquelle on compte se marier. Un habitant peut utiliser le service deux fois par an.





Ce dispositif devrait être utile pour lutter contre la violence intrafamiliale. Un progrès d’autant plus significatif que la Chine n’a commencé à punir ce crime par la loi qu’à partir de mars 2016.