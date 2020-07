Le Centre d'art Radium à Busan organise une exposition de photos du peintre espagnol Pablo Picasso prises par le photographe français André Villers. Intitulée « André Villers, Mémoires de Picasso », cette exposition se déroulera jusqu'au 30 septembre.





Né en 1930 à Beaucourt, près de Belfort, et mort en 2016, André Villers a découvert la photographie en 1951 au sanatorium de Vallauris où il a séjourné pendant huit ans. En mars 1953, il a rencontré Picasso, alors âgé de 71 ans, avec qui il s'est lié d'amitié et a commencé une collaboration artistique fructueuse. Il a également réalisé des portraits de nombreux autres artistes de son temps comme Salvador Dali, Fernand Léger ou Jacques Prévert. Tout au long de sa carrière, il n'a cessé d'explorer les nouvelles possibilités artistiques et techniques de la photographie.





Date : jusqu’au 30 septembre 2020

Lieu : Centre d'art Radium à Busan