Dettes et endettement

ⓒ KBS

Dans le contexte sanitaire actuel, de nombreuses mesures ont été prises ou sont en passe d’être mises en place, pour soutenir ou relancer l’activité économique. Comme partout dans le monde, que cela soit pour les entreprises ou les Etats, l’endettement est le moyen avec lequel on renoue. Et il est d’autant plus facile que les taux d’intérêt actuels sont particulièrement bas.





ⓒ YONHAP News

Si l’endettement de l’Etat sud-coréen croît ces dernières années, il est loin d’atteindre celui de la France puisqu’aujourd’hui, il s’élève à un peu moins de 40% du PIB. C’est surtout l’endettement des ménages qui est abyssal au pays du Matin clair : il est le plus élevé au monde et atteint presque 100% de son PIB (97,9 %). Celui-ci est, bien entendu, fortement lié au marché de l’immobilier, extrêmement dynamique.





ⓒ Getty Images Bank

L’endettement du pays connut un moment tout à fait particulier lors de la crise financière de 1998, en doublant après l’obtention du prêt accordé par le Fonds monétaire international (FMI). Cette dette nécessaire contractée auprès de l’institution fut remboursée en moins de quatre ans, soit trois fois plus vite que prévu. Les citoyens participèrent au remboursement grâce à des donations, en particulier en or.





ⓒ KBS

Cette dette perçue comme une forme d’asservissement à l’égard de l’étranger n’était pas sans rappeler celle contractée, en 1905, auprès du Japon et qui avait elle-même suscité une vague populaire pour son remboursement à partir de Daegu.





ⓒ KBS