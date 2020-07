Le look de Kang Daniel impeccable malgré le masque

ⓒ KBS

Le masque est devenu indispensable voire obligatoire depuis l’arrivée du COVID-19. Les stars de k-pop l’ont adopté bien avant que l’épidémie frappe le monde entier. Dans la plupart des photos prises à l’aéroport, elles affichent une tenue souvent assortie à leur masque.





« Idolpick », site spécialisé dans les sondages concernant les membres de boys et girls band, a récemment lancé une enquête afin d’élire la plus belle idole malgré le masque.





C’est Kang Daniel qui est en tête du classement obtenant plus de 43 000 votes à lui seul. Le grand gagnant de la saison 2 de l’émission « Produce 101 » arrive ainsi loin devant Ha Sung-woon, ex-membre de Wanna ONE, et Cho Seung-yeon, alias Woodz.





Kang Daniel, reconnu pour son physique avantageux, vient de confirmer la date de son retour : le 3 août prochain.