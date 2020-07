Le concert en ligne de Monsta X est reporté en raison d’un problème de santé de Shenu

ⓒ STARSHIP ENT

Les fans de Monsta X devront encore patienter quelques semaines de plus.





Le concert en ligne du boys band baptisé « MONSTA X LIVE FROM SEOUL WITH LUV », dont la date a été initialement fixée au 26 juillet, se tiendra le 8 août.





Selon son agence Starship Entertainment, ce report a été décidé en raison d’un problème de santé de Shenu, de son vrai nom Son Hyun-woo. Le leader du boys band s’est fait opérer de l’œil gauche, car il souffrait de troubles de la vision à cause d’un décollement rétinien.





Pour rappel, le spectacle virtuel de Monta X va être diffusé via la plateforme américaine de streaming « LiveXLive ». Son dernier concert remonte à il y a environ un an. C’était dans le cadre de sa tournée mondiale « WE ARE HERE ».