La Chine lance sa première sonde pour explorer Mars

ⓒ YONHAP News

La Chine a lancé la semaine dernière sa première sonde à destination de Mars. A en croire la presse officielle chinoise, l’engin nommé « Tianwen-1 » a été propulsé par la plus grande fusée chinoise, « Longue-Marche 5 ».





La sonde sera placée en orbite de la planète rouge en février prochain et atterrira deux mois plus tard. Le rover, véhicule capable de se déplacer sur un astre, recueillera des données sur la forme de la surface, la géologie et l’existence de l’eau de la quatrième planète du système solaire.





Jusqu’à présent, seuls les Etats-Unis et l’URSS ont réussi à expédier une sonde sur Mars. L’empire du Milieu a fait son premier essai en 2011, mais son explorateur spatial a chuté avant de dépasser l’orbite de la Terre.