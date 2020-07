La pièce de théâtre « Les Misérables » sera présentée au Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul, du 8 au 16 août.





Adaptée du roman de Victor Hugo, cette célèbre pièce a déjà été jouée à guichets fermés en Corée du Sud de décembre 2011 à 2015. Cette année, sa représentation a été spécialement organisée à l'occasion de l'Année du théâtre en Corée du Sud.





Le casting regroupe aussi bien de nouveaux talents que des comédiens confirmés. On trouvera Oh Hyeon-kyeong, aujourd’hui âgé de 83 ans, dans le rôle de M. Gillenormand, et Lim Dong-jin dans le rôle de l'évêque Myriel. La jeune actrice et chanteuse Ham Eun-jeong, membre du groupe de filles T-ara, campera le rôle de Cosette.





Date : du 8 au 16 août 2021

Lieu : Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul