Séoul, Washington et Tokyo condamnent Pyongyang et ses violations des résolutions du Conseil de sécurité

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont tenu, mercredi, leur 14e réunion des « Discussions trilatérales sur la défense (DTT) » par visioconférence. Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé, le jour-même, que le chef de la division politique de défense au ministère, Cho Chang-rae, avait participé du côté sud-coréen. Le sous-secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité en Indopacifique, Ely Ratner a représenté les USA. Quant à Koji Kano, directeur général pour la politique de défense de l’archipel, le Japon.Lors de cette réunion, les représentants des trois pays ont condamné les récentes violations des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies par la Corée du Nord. Il s’agit des lancements de satellites de reconnaissance militaire et de missiles balistiques, ainsi que de la fourniture d’armes à la Russie. De plus, ils ont réaffirmé leur position selon laquelle un septième essai nucléaire de Pyongyang serait confronté à une réponse puissante et déterminée de la part de la communauté internationale.Ces hauts responsables ont convenu de renforcer leurs efforts pour assurer une mise en œuvre efficace des sanctions contre le royaume ermite. Avant de réaffirmer que le renforcement de la coopération en matière de sécurité entre les trois nations contribue grandement à la paix et à la stabilité dans la région indopacifique, y compris dans la péninsule coréenne.De plus, Cho, Ratner et Kano ont envoyé un message ciblant la Chine. Ils lui reprochent notamment le renforcement de l'expansion maritime en mer de Chine méridionale et son attitude coercitive envers Taiwan. En ce qui concerne l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils l’ont qualifié de violation majeure des principes de préservation territoriale et de souveraineté.La 15e édition de ces discussions se tiendra au second semestre 2024 au pays du Matin clair.