Exposition sur les maladies infectieuses et l’écosystème

L’Institut national de l'écologie (NIE) propose, depuis le 10 juillet et jusqu’au 31 décembre, une exposition pop-up sur le thème de l'écosystème et des maladies infectieuses dans ses locaux, à Seocheon, dans la province de Chungcheong du Sud.





Alors que la propagation du COVID-19 menace l'Humanité toute entière, cette exposition a été conçue pour informer les citoyens des relations entre les nouvelles maladies infectieuses et l'écosystème, et pour les sensibiliser sur l'importance de la préservation de l'écosystème à travers des images et des vidéos.





L'exposition est composée de six volets : la destruction de l'habitat, la diminution de la biodiversité, la crise climatique, le braconnage des animaux sauvages, le voyage et le commerce à longue distance. Il y a aussi une approche appelée « One Health », c'est-à-dire « Une seule santé », qui met l'accent sur le lien étroit entre la santé des Hommes, des animaux et de l'écosystème.





Date : du 10 juillet au 31 décembre 2020

Lieu : Institut national de l'écologie à Seocheon dans la province de Chungcheong du Sud