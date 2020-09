ⓒ Getty Images Bank

Dans ce qu’on appelle l’« économie immersive », les valeurs sociales, économiques et culturelles sont créées grâce aux technologies numériques immersives telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. En fait, l’économie immersive est une version élargie de « l’économie de l’expérience » en termes de temps et d'espace.





Dans l’économie de l’expérience, les produits et services sont développés en tenant compte des bonnes expériences des consommateurs. Mais les expériences dans le monde physique ont des contraintes de temps et d'espace.





Les technologies immersives telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée peuvent élargir la portée de ces expériences, quels que soient le temps et l’espace. Alors que ces technologies influencent diverses industries pour stimuler l’innovation, les attentes sont élevées pour l’économie immersive. Les répercussions sur la production des technologies immersives en Corée du Sud devraient atteindre les 37 milliards de dollars en 2023.





Ainsi n’est-il pas étonnant que les gouvernements et les entreprises privées du monde entier poussent à l’adoption de politiques pertinentes. La Corée du Sud a également annoncé une stratégie de promotion de l’industrie du contenu immersif l’année dernière. Ce n’est donc pas exagéré de dire que l’économie immersive va servir de moteur de croissance à la société future.