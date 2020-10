Plats de la ville de Daegu (II)

ⓒ KBS

La ville de Daegu est une des trois grandes villes du pays du Matin clair avec Séoul et Busan. Comme il s’agit d’un bassin entouré de montagnes sur ses quatre côtés et éloigné de la mer, l’écart de température entre l’été et l’hiver est assez important. Vu ses conditions géographiques, Daegu est la région la plus chaude en été.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » part à Daegu afin de découvrir les différentes spécialités culinaires locales.





Notre première destination est le marché de nuit de Chilseong situé au bord de la rivière Sincheon. Ce marché créé en novembre 2019 par une soixantaine de jeunes marchands a dû fermer ses portes peu après, face à la propagation du COVID-19. Depuis, ils réfléchissent sur ce qu’ils pourront faire mais entre-temps ont préparé des boîtes-repas pour le personnel soignant déployé en masse pour les patients atteints du coronavirus. Et aujourd’hui, les jeunes ont décidé d’offrir une table pour l’association des femmes du marché Chilseong, qui ont fait face à de nombreuses difficultés ces derniers temps. Chacun a préparé un menu : le « kimchi samgyeopsalmari », de la grillade de poitrine de porc enroulé dans une feuille de kimchi, le « saewookkochigui », une brochette de crevettes assaisonnée de manière aigre et douce, et le « ojingeochomuchim », du calamar mélangé à divers légumes assaisonnés à base de sauce de piment rouge et de vinaigre. Pour accompagner ces plats, des nouilles au poulet « dakkalguksu » ont été proposés comme menu principal. Comme boisson, on a servi du jus pressé de clémentine de Jeju. La cheffe de l’association, qui a été invitée, a pris la parole pour donner un mot de consolation et encourager les jeunes commerçants. Ils ont ensemble passé un moment agréable en espérant une amélioration rapide de la situation actuelle et un meilleur avenir.





M. Park, vendeur dans ce marché nocturne, a décidé d’exprimer toute sa gratitude à l’égard de sa famille qui l’a supporté tout au long de cette période difficile. Pour cela, il a préparé un « chogyetang ». Dans un bol, il étale du blanc de poulet cuit et déchiré à la main et divers légumes, dont du poivron, de la carotte, et des pousses de radis blanc coupés en fines tranches, et il verse dessus du bouillon infusé de poulet et le liquide rafraîchissant du kimchi bien glacé. Il s’agit d’un plat fort succulent qui redonne l’appétit. Comme plat d’accompagnement, il n’a pas oublié de cuire du « daechang jukkumiboggeum » avec des tripes de bœuf et des petits poulpes. On fait cuire ces ingrédients avec divers légumes et des pousses de soja, et on y ajoute une sauce pimentée à base de pâte de piment rouge. Les ingrédients forment ensemble un mariage gustatif parfait.





Déplaçons-nous ensuite chez Mme Choi qui nous accueille avec divers plats fortifiants de Daegu. Tout d’abord, le « ssukchapssal sujebi ». Dans un bouillon à base d’algues marines, on trempe des boulettes de riz mélangé avec de l’armoise commune en poudre et des ormeaux. Il y a aussi le « haemuljjim », une étouffée de fruits de mer. On fait cuire à la vapeur les pousses de soja avec divers fruits de mer dont des ormeaux, du poulpe, des coquillages, des crabes ainsi que des moules en assaisonnant le tout de manière pimentée. A la place du riz cuit à la vapeur, elle prépare le « jeonbok chapssalbap ». Du riz gluant et des morceaux d’ormeau cuits à la vapeur, une préparation qui est délicieuse et nutritives. Autour de cette table remplie de divers mets préparés soigneusement, toute la famille est contente de pouvoir enfin se retrouver, alors que la pandémie qui a durement frappé la ville au début du printemps dernier n’a pas encore complètement disparu.





Avez-vous apprécié notre voyage culinaire dans la ville de Daegu ? Nous espérons que la situation s’améliorera pour qu’on puisse se déplacer plus librement.