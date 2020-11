Le billet de 1 000 dollars singapouriens va disparaître

ⓒ Getty Images Bank

Singapour va cesser d’émettre des billets de 1 000 dollars singapouriens, soit près de 626 euros. D’après le journal The Straits Times, l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a expliqué que cette décision s’appuyait sur le fait que les grosses coupures présentent plus de risques d’être utilisées pour les activités illicites comme le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.





Une autre raison résiderait dans la démocratisation des paiements électroniques. DBS Bank, la plus grande banque de la cité-Etat a vu ce premier semestre le montant des dépôts et des retraits reculer de 11 % sur un an. Les billets qui sont déjà en circulation actuellement sont toujours disponibles.