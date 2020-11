Une exposition consacrée aux Moomins, personnages de livres pour enfants finlandais, s'est ouverte le 13 novembre à Ground Seesaw Seongsu, à Séoul. Elle durera jusqu'au 14 novembre 2021.





Les Moomins ont été créés par la romancière et dessinatrice finlandaise Tove Jansson et les livres ont été publiés pour la première fois en 1945. L'histoire des aventures de la famille Moomin a connu un grand succès. Plus de 10 millions de livres, traduits dans une quarantaine de langues, ont été vendus dans le monde.





L'exposition est organisée pour célébrer le 75e anniversaire de ces figures emblématiques de la littérature enfantine finlandaise. Elle présente des dessins originaux et des reproductions issus des huit livres de la série Moomins.





Date : du 13 novembre 2020 au 14 novembre 2021.

Lieu : Ground Seesaw Seongsu, à Séoul