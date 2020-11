De nouveau célibataire (12) 어쩔 수가 없었어요

Dialogue

송다희: 정말 미안해요 사돈.

상황상 진짜 어쩔 수가 없었어요.

큰언니가 형부가 바람을 폈다고 오해를 하는 바람에.

가만히 있으면 막 당장이라도 쳐들어갈 듯이 그래서.

Song Da-hui : Je suis vraiment désolée, Jae-seok.

Dans cette situation, je n’avais vraiment pas d’autre choix,

parce que ma sœur aînée a cru à tort

que mon beau-frère avait trompé sa femme.

Elle semblait prête à aller le voir sur-le-champ

pour lui réclamer des comptes, si je restais les bras croisés.

C’est pour ça.





L’expression de la semaine

어쩔 수가 없었어요: Je n’avais pas d’autre choix.





어찌하다: faire quelque chose d’une façon

-ㄹ 수가 없다: ne pas pouvoir





Cette expression est à la forme du passé. Si on le dit au présent comme « Je n’ai pas d’autre choix », on dit 어쩔 수가 없어요.









Mots et expressions à retenir

정말: « vraiment »

미안하다: « être désolé »

※ 미안해요 est une expression pour demander pardon. En coréen, le registre honorifique a plusieurs niveaux. Comme 미안해요 finit par la terminaison du présent honorifique -아요, elle est déjà honorifique. Mais, pour être plus poli, on dit 죄송해요 en style informel, et 죄송합니다 en style formel.

사돈: terme employé pour désigner ou s’adresser aux membres de la famille liés par un mariage

상황상: « dans cette situation »

진짜: « vraiment »

큰언니: « sœur aînée »

▶ 큰 signifie « grand » et 언니 a le sens de « grande sœur ». Ce terme est utilisé par une femme, quand elle a plus de deux sœurs.

형부: appellation utilisée par une femme pour désigner ou s’adresser au mari de sa grande sœur

바람을 피우다: « être infidèle à son conjoint ou à son amoureux »

오해: « malentendu »

오해를 하다: « mal interpréter » ou « croire à tort »

-는 바람에: expression qui marque la cause

가만히 있다: « ne rien faire » ou « rester les bras croisés »

당장이라도: « sur-le-champ »

막: « excessivement » ou « inconsidérément » (Ici, ce mot sert à insister sur « sur-le-champ ».)

쳐들어가다: « envahir » ou « procéder à une invasion » (Ici, il se traduit par « aller voir quelqu’un sur-le-champ pour lui réclamer des comptes ».)

-ㄹ 듯이: expression qui porte le sens de « comme si »

그렇다: « ainsi »

-아서: terminaison qui marque la cause

그래서: « c’est pour ça »





Petite conversation avec l’expression de la semaine 어쩔 수가 없었어요

(Dialogue entre deux collègues 민수 et 호영)

민수: « Qu’est-ce que vous avez mangé comme déjeuner? » 점심에 뭐 드셨어요?

영호: « J’ai pris un sandwich. » 샌드위치를 먹었어요.

민수: « Vous aimez les sandwichs? » 샌드위치 좋아하세요?

영호: « Non, mais je n’avais pas d’autre choix, parce que je n’avais pas le temps ». 아니요, 하지만 시간이 없어서 어쩔 수가 없었어요.





A retenir

점심: « moment entre midi et deux heures » ou « repas de midi »

에: particule de temps

뭐: forme contractée de 무엇, « quoi »

드시다: honorifique de 먹다, « manger »

▶ 드셨어요 est sa forme du passé.

샌드위치: « sandwich »

먹었어요: forme du passé de 먹다

를: particule qui marque le rôle d’objet direct

좋아하세요: forme honorifique de 좋아하다, « aimer »

아니요: « non »

하지만: « mais »

시간: « temps »

없다: « il n’y a pas » ou « ne pas avoir »

-어서: terminaison connective qui marque la cause