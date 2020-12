Ballet-féerie « Casse-Noisette » du Ballet national de Corée

Le spectacle de ballet-féerie « Casse-Noisette », interprété chaque hiver depuis 2000 par le Ballet national de Corée au Centre d’arts de Séoul, et qui joue toujours à guichets fermés, sera de retour cette année.





La version adaptée par Yuri Nikolayevich Grigorovich, danseur chorégraphe légendaire qui a dirigé pendant 30 ans le Ballet du Bolchoï, sera mise en scène avec une composition des plus grandioses et des plus spectaculaires.





La musique romantique de Pyotr Ilyich Tchaïkovski combinée à des danses dynamiques et sophistiquées vous offrira des émotions intenses au sein du théâtre de l’Opéra.





Date : du 19 au 27 décembre 2020

Lieu : Centre d’arts de Séoul