Les peintres coréens influents du XXe siècle

Notre « regard sur la Corée » se pose cette semaine sur les peintres coréens du XXe siècle qui, grâce à leur talent, leur originalité et leur parcours, sont devenus aujourd’hui de véritables références du pays du Matin clair et inspirent de nombreux artistes. Si actuellement leurs œuvres s’arrachent dans les galeries du monde entier, vous allez découvrir les sacrifices et les difficultés qui ont jalonné leur vie à une époque marquée par le joug colonial japonais, de 1905 à 1945. En raison de la répression sévère du Japon qui souhaitait imposer sa propre culture, les artistes coréens ne pouvaient pas pratiquer librement leur art. Pourtant, leur créativité a fini par s’exprimer et ces contraintes sont même devenues, d’une certaine manière, une puissante source d’inspiration.





ⓒ The Academy of Korean Studies, Jung-seop Lee

Nous vous proposons de retrouver une sélection de quelques-uns des peintres les plus représentatifs de cette époque sombre afin de vous donner envie de découvrir leurs œuvres. Lee Jung-seop, considéré comme le Van Gogh coréen, est particulièrement célèbre aujourd’hui pour sa peinture « Le bœuf blanc » qui a été adjugée 4,7 milliards de wons (4,3 millions de dollars) aux enchères. Pourtant, ce pionnier de l'art moderne coréen vécut dans la solitude et la pauvreté. A tel point que, n’ayant plus les moyens de se procurer du papier à dessiner, il a dû se rabattre sur le papier aluminium contenu dans les paquets de cigarettes qu’il grattait, afin de pouvoir s’exprimer artistiquement.





ⓒ Dong-shin Bae, whanki museum, Korea Creative Contents Agency

Nous nous intéressons aussi à Bae Dong-shin qui a démocratisé l’aquarelle au pays du Matin clair et à Na Hye-sok qui fut la première femme peintre professionnelle ainsi que la première écrivaine féministe en Corée.