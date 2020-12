White Christmas : plusieurs artistes se réunissent pour un concert spécial

Date : le 23 décembre (Événement annulé en raison de la propagation du nouveau coronavirus)

Lieu : Seoul Arts Center





Le Seoul Arts Center organise pour la première fois depuis trois ans « White Christmas ». Son édition 2020 se tiendra le 23 décembre.

A cette occasion, plusieurs artistes monteront sur scène afin de proposer une scène inédite de collaboration.

John Park, Hareem et Sun Woo Jung-a vont chacun interpréter leurs meilleurs tubes avant de chanter ensemble « When I Fall In Love ».

Le pianiste Kim Jung-won, diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, jouera du piano pour eux tout en endossant le rôle de directeur musical.