Le greensumer

Le terme « greensumer » est la combinaison des mots anglais « vert » et « consommateur ». Comme vous l’avez sans doute deviné, il s’agit d’un terme qui renvoie au consommateur qui achète des produits respectueux de la nature. Aujourd’hui, les consommateurs verts expriment un vif intérêt pour les questions environnementales et tentent de protéger à leur manière l’environnement dans leur vie quotidienne. Quand ils achètent par exemple de la nourriture, des vêtements ou encore des produits de première nécessité, ils apprécient le respect de l’environnement des produits.

Les particules fines poussières et les phénomènes météorologiques anormaux ont sensibilisé le public à l’importance de la nature. Dans ce contexte, un nombre croissant de consommateurs verts a contribué à diffuser une culture favorable à l’environnement dans diverses industries et à en faire une tendance mondiale.

Le 7 décembre, le gouvernement sud-coréen a annoncé son objectif d’atteindre d’ici 2050 ce que l’on appelle la « neutralité carbone », autrement dit le zéro émission de dioxyde de carbone. Et alors que le monde entier passe à un paradigme énergétique respectueux de l’environnement en prévision d’une future crise climatique, les consommateurs verts devraient devenir de plus en plus influents.