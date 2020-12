Exposition spéciale : « Night-time Fancies That Disappear In The Morning »

Hotel Imaginary, un espace en pente dans le quartier de Seongbuk, organise sa quatrième exposition spéciale intitulée « Night-time Fancies That Disappear In The Morning » de Hwang Min-kyu jusqu’au 28 février 2021.





Le thème de l’exposition est la fantaisie, l’acte d’imaginer dans la tête des choses ou des situations impossibles dans la réalité. Le planificateur et le guide qui réside en permanence dans la salle d’exposition vous raconte l’histoire du personnage principal Xiao Si’r du roman « A Brighter Summer Day » écrit par Wu Danru et la lumière et l’ombre qui l’entoure.





Hotel Imaginary adopte un système de réservation préalable avec un nombre de visiteurs limité à quatre afin d’offrir une expérience plus intime en respectant la nature de l’exposition.





Date : du 20 novembre 2020 au 28 février 2021

Lieu : Hotel Imaginary à Séoul