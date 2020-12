Opéra national « La Traviata »

Le Centre culturel de Geumjeong à Busan présente l’opéra « La Traviata » interprété par l’Opéra national de Corée le 22 décembre 2020.





« La Traviata », un des spectacles les plus joués dans le monde entier, est un opéra de Guiseppe Verdi sur la question de la dignité humaine et du vrai amour, les vertus perdues de la haute société et les coutumes démodées et l’écart entre différents statuts sociaux dans ce monde.





L’analyse musicale d’excellence du chef d’orchestre Kim Ju-hyeon et l’harmonie de l’orchestre vous invitent à un festin splendide avec l’ensemble du jeu dramatique et de la musicalité de haut niveau de la soprano Kim Seong-eun pour Violetta, du ténor Jeong Ui-geun pour Alfredo et du baryton Park Jeong-min pour Germont.





Date : le 22 décembre 2020

Lieu : Centre culturel de Geumjeong à Busan