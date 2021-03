Le box-office chinois bat un record pendant les vacances du Nouvel an lunaire

Les cinémas chinois ont vu leurs recettes établir un nouveau record durant les vacances du Nouvel an lunaire. Selon le journal The Beijing News, ils ont engrangé 7,5 milliards de yuans, ou 954 millions d’euros, soit 27 % plus que l’ancien record de 2019.





Dans le box-office chinois, 96 % des œuvres proposées étaient des films chinois. Parmi eux, « Detective Chinatown » et « Hi, Mom » ont cumulé le plus d’entrées.





L’embellie des cinémas chinois serait attribuable à la directive de prévention du gouvernement contre le COVID-19. Les autorités sanitaires ont mené une campagne pour inciter la population à ne pas rentrer dans leur région d’origine pendant les fêtes traditionnelles.





La hausse du prix des tickets et la sortie de sept nouveaux films auraient également contribué à gonfler les recettes.