Récital du pianiste Baik Kun-woo

Le pianiste Baik Kun-woo se produira en récital le 6 mars au Art Center Incheon. Ce concert s’inscrit dans le cadre de sa tournée nationale organisée à l’occasion de la sortie de son nouvel album consacré à Schumann en automne 2020 sous le label Deutsche Grammophon.





Le grand maître du clavier, âgé de 74 ans, interprétera des chefs d’œuvre pour piano du compositeur romantique allemand. Au programme figurent entre autres les Variations Abegg op.1, Trois Fantasiestücke pour piano op.111, les Chants de l'aube op. 133 et les Scènes d'enfants op.15.





Paik a étudié à la Juilliard School of Music de New York et remporté notamment le Concours international de piano de Naumburg en 1971. Ce virtuose qui vit en France depuis plus de 40 ans a été fait Chevalier de l'ordre des arts et des lettres en 2000 et assuré le rôle de directeur artistique du Festival de musique de la Côte d'Émeraude à Dinard pendant 21 ans, de 1993 à 2014.





Date : le 6 mars 2021

Lieu : Art Center Incheon