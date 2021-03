La comédie musicale « Phantom » revient sur scène après trois ans d’absence. Elle sera jouée du 17 mars au 27 juin au Charlotte Theater, situé dans le sud-est de Séoul. Il s'agit d'une adaptation du roman de Gaston Leroux « Le Fantôme de l'Opéra ». Pendant trois ans depuis sa première représentation en 2015, cette pièce a attiré plus de 450 000 spectateurs en Corée du Sud.





L'histoire se déroule à l'Opéra de Paris à la fin du XIXe siècle. Erik, ou le fantôme, est un musicien talentueux qui porte un masque pour cacher son visage défiguré et qui vit reclus dans les souterrains de l'Opéra. Il tombe amoureux de la chanteuse Christine Daaé et décide de faire d'elle la nouvelle diva de l'Opéra.





Dans la distribution de cette comédie musicale, on retrouve notamment Park Eun-tae, Kai et Kyu-hyun de Super Junior dans le rôle du fantôme. Le rôle de Christine sera tenu, entre autres, par Kim So-hyun et la soprano Im Sun-hye.





Date : du 17 mars au 27 juin 2021

Lieu : Charlotte Theater à Séoul