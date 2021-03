Cerma, des produits cosmétiques pour hommes !

ⓒ CERMA

Cerma est une startup sud-coréenne qui développe des produits cosmétiques basés sur l’analyse des modes de vie dans diverses cultures. Plus précisément, la jeune PDG de la société a prêté une grande attention au marché des cosmétiques pour hommes. Car selon la société d’études de marché mondiale Euromonitor, le marché des cosmétiques pour hommes au pays du Matin clair était évalué à 660 millions de dollars en 2010, mais ce chiffre est passé à 1,2 milliard en 2020. Cela indique que de plus en plus de sud-Coréens sont sensibles aux tendances des soins et achètent et consomment activement des produits de beauté.

En fait, la PDG s’est rendu compte que de nombreux hommes souhaitaient améliorer leur apparence, mais ils ne savaient tout simplement pas comment le faire. Contrairement aux femmes, les hommes n’ont pas vraiment beaucoup d’options pour prendre soin de leur apparence physique – la peau, les cheveux et peut-être aussi les sourcils ? Mais c’est surtout la peau qui occupe une grande part dans leur look. Elle a donc pensé à faire des produits pour prendre soin de leur peau.





