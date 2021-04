« PIECES by RAIN », nouveau mini-album de Rain

Rain est le nom de scène de Jung Ji-hoon qui a fait ses débuts en 1998 en tant que membre du boys band FANCLUB. Formé par Park Jin-young, patron de JYP Entertainment, il a lancé en 2002 sa carrière en solo et est devenu l’une des stars les plus adulées de la 1ère génération de la k-pop.





En 2004, Jung débute en tant qu’acteur, tenant le premier rôle dans le célèbre drama sud-coréen « Sang-doo ! Let’s Go To School » qui lui a valu le prix du meilleur nouvel acteur de la chaîne KBS.





En 2007, il quitte JYP Entertainment pour fonder son propre label et lance deux années plus tard un groupe masculin, MBLAQ. Rain poursuit son aventure en tant que producteur, en formant tout récemment un nouveau boys band baptisé « Ciipher » composé de sept garçons.





L’artiste multi-talents bourré d’énergie n’a cessé de monter sur scène. Après avoir formé avec succès un trio, « SSAK3 », puis un duo avec Park Jin-young, il est de retour avec son nouveau mini-album « PIECES by RAIN » composé de cinq morceaux dont le titre phare « Why Don’t We ».