Récital de la violoncelliste Oh Ah-mi

La violoncelliste Oh Ah-mi se produira en récital le 11 avril 2021 au Kumho Art Hall Yonsei à Séoul.





Accompagnée par la pianiste Ko Woo-ri, la musicienne interprétera la Sonate pour violoncelle n°1 en mi mineur op.38 de Brahms, la Sonate pour violoncelle n°3 en la majeur op.69 de Beethoven ainsi que les Variations de Paganini sur un thème de l'opéra « Moïse en Égypte » de Rossini.





Née en 1983, Oh a étudié le violoncelle au Conservatoire de Gennevilliers en France avant de revenir en Corée du Sud et d’obtenir sa maîtrise à l’université Ewha, puis son doctorat à l’université Dankook à Séoul.





Aujourd’hui, tout en enseignant à la Graduate School of Culture, Arts and Design de l’université Dankook, l’artiste se produit régulièrement sur scène et fait aussi des apparitions télévisées, rendant son instrument plus familier au public.





Date : le 11 avril 2021

Lieu : Kumho Art Hall à Séoul