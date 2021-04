Réunion des conseillers à la sécurité nationale de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon / Réunion entre les chefs de la diplomatie de Séoul et de Pékin

ⓒ YONHAP News

Le dossier nord-coréen a donné lieu la semaine dernière à d’intenses activités diplomatiques. Le conseiller à la sécurité nationale sud-coréen s’est entretenu avec ses homologues américain et japonais aux États-Unis, alors que Séoul et Pékin tenaient une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères en Chine. Ces deux réunions distinctes ont eu lieu alors que Pyongyang procédait à des tirs de missiles balistiques.

Le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, et ses homologues sud-coréen et japonais, Suh Hoon et Shigeru Kitamura, se sont retrouvés à l'Académie navale d'Annapolis, dans le Maryland, le 2 avril. Une réunion entre les trois parties s’est tenue avant l’entretien trilatéral, le premier du genre depuis l’arrivée au pouvoir du président américain Joe Biden. Au menu des discussions figuraient les préoccupations concernant les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord, et la réaffirmation d’une concertation en vue de la dénucléarisation du régime communiste.

Quelques heures à peine après la réunion des conseillers à la sécurité nationale, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong et son homologue chinois Wang Yi se sont entretenus à Xiamen, dans la province chinoise du Fujian, le 3 avril.

Plusieurs analystes ont estimé que les deux récentes pourparlers diplomatiques ont mis en évidence l'importance et l'urgence de résoudre les questions de la péninsule coréenne, et la nécessité pour Séoul de ramener Pyongyang à la table des négociations.