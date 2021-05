Le « kouk sundo », la méditation coréenne

Cette semaine, je vous emmène méditer, bouger, vous rencontrer, et tout cela grâce au « kouk sundo ». Le kouk sundo, communément appelé « sundo », a des racines très anciennes puisqu’il a évolué durant les 9 800 dernières années. L'art et la pratique du sundo sont apparus dans la Corée antique où il a été pratiqué pendant des siècles sous le nom de « taoïsme de la montagne ».





Cette méditation se pratique avec la respiration abdominale. Le travail du sundo commence par un renforcement du corps et la revitalisation de l'énergie : le « gui ». Appelé « ki » par les Japonais et « chi » par les Chinois, cette énergie accumulée grâce à des exercices, des techniques de respiration, des postures et de la méditation sert à rétablir différents équilibres : physique, émotionnel et spirituel.





Fondé sur les mêmes principes que les méridiens d'acupuncture, le sundo est une méthode de développement personnel fondée sur l'harmonie entre le corps et l’esprit. Relaxation, calme intérieur et renforcement du système immunitaire sont les effets de cette pratique qui harmonise le corps comme l'esprit. Au terme d’une pratique assidue, le pratiquant aborde la méditation profonde qui conduit à la sagesse et au développement intérieur.





