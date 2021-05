Lee Moon-sae poursuit sa tournée à Changwon

Date : les 4 et 5 juin

Lieu : Changwon Art Center





Lee Moon-sae se produira en concert les 4 et 5 juin au Changwon Art Center situé dans la province de Gyeongsang du Sud.





L’auteur-compositeur-interprète qui mène sa carrière de chanteur depuis 1983 et son premier album « Je suis la personne heureuse » poursuit ainsi sa tournée nationale baptisée « Théâtre Lee Moon Sae ».





Rappelons que l’artiste s’est d’abord fait connaître auprès du grand public en animant l’émission de divertissement « Seventeen » en 1978 sur la chaîne CBS, qui n’existe plus.





C’est à partir de son 3e album créé en collaboration avec le compositeur légendaire Lee Young-hoon que le chanteur a rencontré un énorme succès à travers le pays. C’était en 1985.





Ses 4e et 5e albums publiés en 1987 et 1988 sont respectivement classés à la 16e et à la 50e place du classement des 100 meilleurs albums en Corée du Sud.