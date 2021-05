Ballet : Heo Nanseolheon - Suweol Gyeonghwa

Le Ballet national de Corée présentera les 22 et 23 mai un spectacle intitulé « Heo Nanseolheon - Suweol Gyeonghwa » au théâtre Daloreum du Théâtre national de Corée à Séoul.





Ce ballet moderne décrit la vie de la femme poète de génie Heo Nanseolheon, de son vrai nom Heo Cho-hui, qui a vécu au 16e siècle lors de la dynastie Joseon. Dès son enfance, elle a montré un talent particulier pour la peinture et la poésie. Mariée à l’âge de 15 ans, elle a mené une vie conjugale malheureuse et souffert de la perte de ses deux enfants. C’est dans l’écriture de poèmes qu’elle a trouvé refuge. Après sa mort prématurée à l’âge de 27 ans, son frère Heo Gyun a fait connaître ses œuvres en les publiant en Chine. Le spectacle est essentiellement inspiré de deux de ses poèmes : « Gamwoo » et « Mongyugwangsangsan ».





« Suweol Gyeonghwa » dans le titre du spectacle signifie littéralement « la lune reflétée dans l'eau et la fleur reflétée dans le miroir » et exprime l'esprit pur des êtres sensibles.





Date : les 22 et 23 mai 2021

Lieu : Théâtre Daloreum du Théâtre national de Corée à Séoul