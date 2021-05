Makestar, un opérateur de plate-forme de contenu k-pop

ⓒ MAKESTAR

La société sud-coréenne Makestar a créé une plateforme de financement participatif qui produit et distribue du contenu k-pop. Sa particularité, c’est qu’elle permet aux fans du monde entier de participer à la production de contenu k-pop.

Makestar a lancé ce service en 2016. Et actuellement, sa plate-forme est accessible par des utilisateurs de 230 pays avec des paiements effectués dans 120 pays. Avec un personnel spécialisé dans la k-pop, les sociétés et agences de production de contenu et les fans de k-pop aux quatre coins du monde, elle travaille en coopération avec ces entreprises et agences pour planifier, lancer et vendre divers produits et services susceptibles de plaire aux fans du monde entier.