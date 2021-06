Un groupe de heavy metal formé par trois musulmanes fait un carton

ⓒ YONHAP News

Un groupe de heavy metal composé de trois Indonésiennes vêtues d’un hijab fait un tabac. « Voice of Baceprot (VOB) » qui signifie « les voix bruyantes » en français a été créée en 2014 lorsqu’elles étaient encore adolescentes.





Selon l’AFP, malgré l’opposition de leur famille et les critiques des conservateurs de leur village natal, le trio s’est installé à Jakarta l’an dernier et continue à peaufiner ses compétences musicales. Il s’est fait connaître sur le plan mondial avec les reprises de classiques et a donné plusieurs concerts en ligne sur fond du COVID-19.





La bassiste Widi Rahmawati a affirmé que grâce au metal, elle avait le courage de donner son opinion, et qu’elle avait gagné assez confiance en elle pour être différente.