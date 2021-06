Concert du groupe « The Tune »

Le groupe sud-coréen « The Tune » se produira le 16 juin au Centre de culture et d'arts d'Incheon dans le cadre des « Coffee Concerts », une série de concerts proposés par le centre un mercredi de chaque mois à 14h.





Formé en 2013, « The Tune » est composé de quatre musiciennes spécialisées dans le chant, le clavier, le tambour, le piri et le taepyeongso. Tout en s'inspirant des éléments de la musique traditionnelle coréenne, le groupe cherche à élargir son spectre musical sans se cantonner à un genre spécifique. La bande a sorti son premier album « Wandering Melodic Road » en 2016 et son deuxième album « The Moon and Wall » en 2020.





Lors de ce concert, « The Tune » interprétera des œuvres telles que « Hwanghaedo Baechigi », « Dancing Lion Bukcheong » ou « The Port of Stranger ».





Date : le 16 juin 2021

Lieu : Centre de culture et d'arts d'Incheon