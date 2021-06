Universal Ballet « Triple Bill »

La compagnie Universal Ballet présente le « Triple Bill » au Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul, du 18 au 20 juin. Cet événement a lieu dans le cadre de la 11e édition du Ballet Festival Korea qui se déroule du 15 au 30 juin.





Réalisé sous la houlette de Bingxian Liu, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie de danse basée à Séoul, le « Triple Bill » est composé de trois créations chorégraphiques ayant pour thème les émotions humaines fondamentales : la colère, l'amour et l'affection. Ces trois œuvres, qui durent chacune entre 20 et 30 minutes, s'intitulent respectivement « Paganini Rhapsody », « The Butterfly Lovers » et « Korea Emotion ».





Fondé en 1984, l'Universal Ballet est composé de danseurs et danseuses issus d'une dizaine de pays différents. Tout en respectant la tradition de la danse classique européenne, la compagnie continue de créer ses propres ballets et d'explorer les nouvelles possibilités de la danse contemporaine.





Date : du 18 au 20 juin 2021

Lieu : Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul