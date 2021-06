L’école forestière des enfants de l’Arboretum national

La joyeuse odeur de l’humus embaume notre studio cette semaine puisque nous vous invitons à l’école forestière des enfants, ou « 숲이 오래 » en coréen, qui vient tout juste d’être inaugurée au sein de l’Arboretum national de Corée. Cet établissement à la fois éducatif et ludique constitue la dernière initiative du Service coréen des forêts destinée à faire découvrir la faune et la flore aux plus jeunes. Harmonieusement intégré à la nature environnante, le bâtiment présente une architecture singulière, où chaque pièce ainsi que de nombreux éléments du décor sont de forme hexagonale, en référence aux alvéoles des ruches d’abeilles.





ⓒ Lee Hoon-koo

L’intérieur de l’école forestière se compose de quatre espaces principaux répartis dans deux bâtiments. Le premier accueille une bibliothèque avec une sélection d’ouvrages sur la biodiversité ainsi qu’une grande pièce avec plusieurs tables rétroéclairées pour lire confortablement ou admirer différents végétaux. Le second offre plusieurs expériences amusantes dont un bassin rempli de boules de bois et une forêt de boudins en mousse suspendus, idéale pour une partie de cache-cache. Ensuite, au second étage, une grande salle de projection propose différents films pédagogiques.





ⓒ Lee Hoon-koo, Arboretum national de corée, Louis Palligiano

Une guêpe et des abeilles géantes, un igloo transparent, un toboggan, un pont de singe en forme de toile d’araignée installé sous un bâtiment sur pilotis… il y a aussi de quoi se distraire dans les jardins. Et tout au long de ce numéro, vous entendrez les explications de Choi Young-tae, le directeur général de l’Arboretum de Corée, Kim Seong-hun, l’architecte de l’école forestière des enfants, et Bae Jun-gyu, chercheur principal au département des jardins et de l’éducation de l’Arboretum national de Corée, afin d’agrémenter votre visite.