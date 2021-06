COVID-19 : une levée partielle des restrictions de voyage sur fond de pandémie

ⓒYONHAP News

Un parfum de liberté. Le gouvernement sud-coréen envisage de mettre en place une « bulle de voyage » à partir de juillet au plus tôt. Il s’agit de permettre aux personnes complètement vaccinées contre le COVID-19 de voyager sans se soumettre à un confinement dans les pays où la prévention sanitaire est bien assurée. Seul le tourisme de groupe sera autorisé dans un premier temps. Pour bénéficier de ce dispositif, les touristes devront présenter un certificat de vaccination et un résultat de test négatif aux frontières.





Le Premier ministre Kim Boo-kyum a annoncé, mercredi, un tel allègement en évoquant le transport aérien et le tourisme en pleine tempête ainsi que les habitants lassés par les restrictions et aspirant à voyager de nouveau. Par ailleurs, la vaccination a commencé à s’accélérer pour laisser croire que la Corée du Sud atteindra l’immunité collective d’ici novembre comme prévu. Certes, le nombre quotidien de nouveaux cas de contamination n’a pas encore sensiblement baissé, mais il s’est bien stabilisé à un certain niveau. Dans ce contexte, le pays se voit mieux armé sur le plan sanitaire grâce aux vaccins. Il serait donc temps de faire doucement le premier pas vers le retour à la vie normale. D’ailleurs, les Etats-Unis ont abaissé le niveau d’alerte de voyage au pays du Matin clair à 1, soit le plus bas. En mars dernier, Séoul avait annoncé l’intention d’introduire une « bulle de voyage », mais son projet est tombé à l’eau suite à une nouvelle recrudescence de l’épidémie. Cette fois, le pays dispose d’une nouvelle arme, à savoir le vaccin. Le gouvernement mène des concertations avec Singapour, la Thaïlande, Guam, Taïwan et Saipan pour signer un tel accord.





Une levée progressive des restrictions donnera un signal fort pour le retour à la vie normale. Grâce à elle, le transport aérien et le tourisme pourront rebondir après avoir été fortement impactés par la crise sanitaire. Selon les professionnels, 30 % des vaccinés sont prêts à voyager. Sur un site d’e-commerce, la réservation de billets d’avion a augmenté de 442 % sur la période du 27 mai au 2 juin par rapport à la semaine précédente. Toutefois, certains redoutent qu’un tel déverrouillage ne fasse repartir de plus belle la pandémie. Il est impératif d’engager une concertation sanitaire sans faille pour instaurer une zone de sécurité touristique internationale.