Exposition : « The Art of Banksy – Without Limits »

« The Art of Banksy - Without Limits », une exposition des œuvres de l'artiste britannique, arrive à Séoul après être passée par des villes européennes et australiennes. Elle s'ouvrira le 30 juillet prochain au Seouliteum, situé dans le nord-est de la capitale sud-coréenne, et se poursuivra jusqu'au 6 février 2022.





Banksy est un peintre, graphiste et activiste dont la véritable identité reste un mystère. Selon certaines sources, il serait né à Bristol en Angleterre en 1974. Il se sert de l'art pour s'exprimer et faire passer des messages sociaux et politiques. Il est notamment connu pour ses œuvres sur le mur de séparation entre la Palestine et Israël et pour son projet artistique « Dismaland », un parc d'attractions temporaire créé en 2015 et présenté comme une « version sinistre de Disneyland ».





Lors de cette exposition, le public pourra admirer plus de 150 œuvres de cet artiste provocateur et énigmatique, allant des peintures murales aux installations, en passant par les photos et les sculptures. L’univers du « Dismaland » sera reconstitué avec des objets et des accessoires provenant de l’œuvre originale et à l’aide de la cartographie numérique. Le public pourra également visionner une vidéo de 13 minutes retraçant la vie et l'univers créatif de l'artiste.





Date : du 30 juillet 2021 au 6 février 2022

Lieu : Seouliteum à Séoul