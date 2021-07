Grand frère tigre

ⓒ Getty Images Bank

Il était une fois, au fin fond d’une vallée montagnarde coréenne, un garçon nommé San.

Il vivait seul avec sa mère et l’aidait souvent aux tâches ménagères.

« Mère, je sors pour faire du bois ! »

« D’accord, mais ne vas pas trop loin dans la montagne. Tu risques de tomber sur un tigre. »





Ce jour-là, San alla plus loin dans la montagne qu’il ne l’avait prévu et se retrouva au fond de la forêt. Une fois sa hotte remplie de branches d’arbres, il s’apprêta à rentrer chez lui. Soudain, un énorme tigre apparut devant lui !





ⓒ Getty Images Bank

Le garçon commença à inventer une histoire, essayant de contrôler le tremblement de tout son corps.





« Oh, je vous ai cherché partout, mon cher grand frère, et je vous ai enfin trouvé ! Depuis que j’étais tout petit, ma mère me disait que j’avais un frère jumeau. »

La bête crut naïvement tout ce que disait le garçon.

« Alors, c’est ce qui s’est passé. Je me suis toujours posé la question parce que j’étais le seul tigre sans mère. J’espère qu’elle va bien. »

San rentra chez lui indemne, raccompagné par le tigre.





Le lendemain matin, la mère de San, qui allait dans la cuisine pour préparer le petit-déjeuner, appela de toute urgence le garçon. Le garçon trouva la marque des dents du tigre autour du cou du sanglier en l’examinant minutieusement.

« Il doit croire que nous sommes sa famille. Il voulait sans doute faire quelque chose pour nous. »

« Oh, comme c’est gentil de sa part ! »

Leur situation financière s’améliorait grâce à la viande et la peau des animaux que le tigre leur offrait. Au fil du temps, San et sa mère en vinrent à le considérer comme leur vraie famille.





Après de longues années, la mère de San s’éteignit. Et on entendait un tigre sangloter dans la montagne pendant plusieurs jours.

« Il a dû découvrir que mère est décédée... »

Mais le fauve ne se présenta jamais à la maison, pas même une seule fois après la disparition de la mère.





Le jour du premier anniversaire du décès de sa mère, San fut surpris de trouver trois bébés tigres, chacun portant un ruban blanc, pleurer devant la tombe.

« Notre père a refusé de manger et n’a plus du tout dormi après le décès de notre grand-mère… Il a fini par tomber malade et quitter ce monde. »

San ramena le corps de son grand frère tigre sous un rocher et l’enterra à côté de la tombe de sa mère. Il prenait bien soin de ses neveux tigres et ils vécurent heureux pour toujours comme une vraie famille.