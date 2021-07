Disciplines phares de l’équipe sud-coréenne : le tir à l’arc

Trois archers : Kim Woo-jin, Oh Jin-hyek et Kim Je-deok. Et trois archères : Kang Chae-young, Jang Min-hee et An San.

Dans l’équipe masculine, on remarque la présence de Kim Woo-jin, le médaillé d’or en compétition par équipes à Rio, et de Oh Jin-hyek, champion en compétition individuelle à Londres.

Kim Je-deok, encore lycéen, est une étoile montante. Il a décroché la médaille d’or contre Kim Woo-jin à la Gwangju 2021 Asia Cup Leg 1 organisée en juin dernier.