Disciplines phares de l’équipe sud-coréenne : l’escrime et le tir

Les tireurs se disputeront 15 titres olympiques au total. En 2016 à Rio, il y en avait neuf chez les hommes et six chez les femmes. Mais suite à des critiques sur cette différence entre les sexes, la Fédération internationale de tir sportif a supprimé trois épreuves pour les hommes: le pistolet 50 m, la carabine 50 m couché et le double trap. A la place, elle a adopté des compétitions par équipes mixtes. Par conséquent, à Tokyo, il y aura six épreuves chez les hommes, six chez les femmes et trois par équipes mixtes.

Jin Jong-oh, triple médaillé d’or au pistolet 50 m, visera donc la victoire dans l’épreuve du pistolet air comprimé 10 m dont il était le champion olympique à Londres en 2012, et dans l’épreuve du pistolet air comprimé 10 m par équipes mixtes, une des nouvelles épreuves inscrites au programme. Si le tireur sud-coréen, qui a déjà récolté six médailles olympiques, réussit à en obtenir une de plus pour ses 5e Jeux Olympiques, il deviendra le sud-Coréen le plus titré en devançant Kim Soo-nyeong, l’ancienne archère du tir à l'arc.