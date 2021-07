Disciplines phares de l’équipe sud-coréenne : le golf

Cet événement sportif mondial donne plus de pression que d’autres compétitions en ce qu’on y porte l’étendard de son pays. Dans ce sens, les golfeuses sud-coréennes semblent plus avantagées comparées à leurs rivales.

Park In-bee et Kim Sei-young ont déjà concouru aux JO, et les quatre sportives ont cumulé ensemble 44 triomphes dans les tournois LPGA, le circuit nord-américain de golf féminin, et 11 dans les compétitions majeures. Par comparaison, l’équipe américaine composée de Nelly Korda, sa sœur Jessica Korda, Danielle Kang et Lexi Thompson a enregistré seulement 28 victoires au LPGA et trois pour les titres majeurs.

Qui plus est, la sud-Coréenne Ko Jin-young vient de remporter sa première victoire de cette saison dans le circuit américain à une vingtaine de jours des JO de Tokyo. Un redressement significatif après avoir été évincée la semaine dernière de son statut de numéro 1 mondial qu’elle avait conservé depuis 100 semaines. Le golf féminin sud-coréen a ainsi repris le chemin du triomphe pour la première fois depuis sept semaines, se rapprochant encore plus des médailles.